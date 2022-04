Emmanuel PERBET

Gérant d' Optimum, une agence conseil en communication basée en Martinique depuis 10 ans. Nous avons axé notre développement sur le marketing territorial et parié sur l’émergence des sociétés implantées dans la caraïbe qui se positionnent dans le haut de gamme. Nous accompagnons les entreprises dans leur développement à l'export ou dans leur installation sur le marché Antillais. Le cadre de nos prestations, conseil et stratégies, réalisation d'audit de com, de formations ainsi que toutes prestations graphiques et audio visuelles .Clients, institutions, privé. Plus d'info: byoptimum.com