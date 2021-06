Emmanuel PERRETTE

Artiste depuis l'enfance, j'ai commencé à chanter à l'age de cinq ans devant trente à cent cinquante personnes des chansons apprises à la radio et majoritairement en écoutant des disques de variété internationale.

En arrêtant cette activité à l'age de neuf ans je me suis mis à raconter des histoires drôles apprises un peu partout devant une audience presque identique à la précédente et ceci jusqu'à douze ans.



A l'age de de vingt sept ans, je décide de tout mettre en œuvre pour revenir à Paris afin de prendre des cours de théâtre pour en faire mon métier.

Après presque trois ans de formation, de petites expériences de tournage télé, cinéma et du festival d'Avignon à deux reprises, je continu à écrire.

En 2010, je suis édité, à compte d'auteur avec six autres auteurs, dans un recueil de poésie.

En 2011, je travaille avec Mathias Desmier, musicien, compositeur et arrangeur à l'élaboration d'un disque. Cinq morceaux sont disponibles à l'écoute sur 'My space ainsi que sur Zikinf. Je suis toujours à la recherche d'un producteur.

En 2014, une tentative avec le cinéma français est avortée.

En 2018, après l'envoi d'un manuscrit de 5 nouvelles, divers éditeurs me proposent différentes formes d'édition avec une participation, alors je décide de réécrire en peaufinant mes originaux afin de l'envoyé à d'autres. Malheureusement ma littérature sera volée, violée et diffusée à mon insu, jusqu'à que je m'en rende compte, à l'été 20018, avant d'avoir eu le temps nécessaire pour cette réécriture.

Aujourd'hui dans le dégoût stérile de la réécriture de ces 5 nouvelles dues aux piratages informatiques, j'essaye de me reconstruire en continuant à écrire par intermittence sur un support papier qui fut lui aussi violé, donc lu à mon insu en 2019.



