Jean JEAN FORNEROD

Bonjour !!!

-NOUVELLE DEMO À VOIR VIA LES LIENS CITÉS CI-DESSOUS:

http://www.lademoducomedien.com/jean-fornerod

https://vimeo.com/184848178

MON SITE PRO: http://www.jeanfornerod.com

Bonjour à tous!!!



C'est la reprise enfin !!!! , vous pourrez donc me voir

Déc 2020

-Je serais dans INTRA-MUROS à la Pépinière , 7 rue Louis Legrand,(Paris) DU 15 DÉC AU 26 DÉC DU MARDI AU SAMEDI 19H ET SAMEDI 16H. La pièce se joue également le 24 et 25 déc.

Les ventes sont ouvertes ! Voir les détails sur le site du théâtre et les sites revendeurs pour les places (Billetreducs-FNAC-Théatronline- ticketac...)_

-Je tourne dans un court-métrage de Franck Villette PAROLES PAROLES! (Sensibilisation aux violences sexistes)

-Et une petite participation dans le long-métrage COULEURS DE L'INCENDIE (film d'époque) de Clovis Cornillac.

Bonne reprise à tous et be safe!!

Jean-