DIS, C'EST QUOI UNE AGENCE BUISSONNIÈRE ?



C’est une agence qui aime sortir des sentiers battus...

Une agence qui préfère emprunter les chemins écartés, les angles différents pour aller droit au cœur des gens.

Même notre adresse sort du cadre : nous ne travaillons pas dans un immeuble en verre avec des parkings en sous-sol…mais dans une jolie maison au milieu des monts d’Or avec des écureuils pour vous montrer le chemin.

Fini les idées reçues et les stéréotypes qui enferment l'étincelle créative.

Et si on cassait la logique, elle n’attend que ça ?





POURQUOI ON NOUS AIMEUHHH ?



Parce que nous avons naturellement gardé notre regard d’enfant, cette porte grande ouverte sur l’imaginaire.

Parce que nous croyons bien plus à la force de l’émotion qu’à la logique froide d’une démonstration.

Peut être parce que nos histoires, comme nos campagnes, ressemblent à la nature qui nous entoure : fraîche, colorée, imprévisible.





DES GENS DOUX QUI BOSSENT DUR !



C’est vrai chez Coxinelis, on se plie souvent en 4 pour satisfaire nos clients… Alors souvent on croit que nous sommes 40. Dans une petite agence, tous les clients sont grands ! Ca fait quarante ans que nous entretenons cette relation…durable !





POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS CACHÉS !



Coxinelis est située à la campagne (Saint Didier au Mont d'Or, à la périphérie de Lyon). Autant dire que les oiseaux, les lapins et les écureuils nous connaissent bien ! L’agence développe de ce fait une affection particulière pour les « idées durables ». Coxinelis est aujourd’hui dirigée par Alexandre et Emmanuel Perrin, 2 frères tombés dans la « grande marmite de la publicité » dès leur plus jeune âge. Pour la petite histoire, leurs parents sont à l’origine de la création de la société en 1967 !





DES JARDINIERS EXPERTS EN CROISSANCE ET FERTILISATION



STRATÉGIE & CRÉATION

Marques, produits, services, entreprises, institutions, collectivités...

IMAGE DE MARQUE

Positionnement, recherche de nom, création de logotype, charte graphique, identité visuelle, design graphique, illustrations, photographies, packaging...

MARKETING OPÉRATIONNEL

Conception et mise en place de plans d'actions promotionnels, événementiels, institutionnels... Conquérir, fidéliser, lancer de nouveau produits, animer un point de ventes, stimuler, motiver, fédérer, créer l'événement...

WEB

Conseil en stratégie digitale & e-Marketing, design & développement de sites, e-mailing, newsletter, vidéo et motion design…

SUPPORTS & MEDIAS

Web, Presse, affichage, radio... Brochures, plaquettes institutionnelles, rapports d'activité, guides, newsletters, magazines, dossiers de presse…





ON PEUT ÊTRE TOUT PETIT, TOUT ROUGE, AVEC DES POINTS NOIRS

ET SÉDUIRE DE BELLES MARQUES !



Apicil / Boiron / Bouygues Immobilier / Carrier / Crédit Agricole / Crouzet / Délice et Création / Département du Rhône / Dimo Gestion / Domaine de Lacroix-Laval / Eye Tech Care / EDF / Efféa / Emmental de Savoie / EOVI / Eurocave / Gifrer / Grand Lyon / Habitat / Humanis / Intermarché / Merial / Musée Gallo-Romain / Mutuelle de France Plus / Philagro / Pomona / Renault Trucks / Sanofi / Sigvaris / Ville d'Annecy / Ville de Lyon / Ville de Saint-Etienne





QUELQUES RÉCOMPENSES...ET OUI, ON A BIEN TRAVAILLÉ !



- Trophée SIDEC 2012 du stand le plus original (CROUZET)

- Grand Prix CAP COM 2000 de la communication Publique et locale (OPAC du Grand Lyon)

- Trophée FRAGONNARD 2004 de la meilleure publicité institutionnelle vétérinaire (MERIAL)

- Trophée FRAGONNARD 2007 de la publicité vétérinaire (MERIAL)

- Grand Prix CAP COM 2007 catégorie "faire évoluer les comportements" (OPAC du Grand Lyon)