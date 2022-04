Emmanuel PESANT

Une expérience de 28 ans dans le domaine de l'incendie

Technicien d'essai au laboratoire du feu et de l'environnement pour la Résistance aux feux des matériaux , certification des produits d'extinctions et matériels d'extinction puis Technicien logistique et sécurité pour les montages des éssais et prototypes feux à l'échelle 1 .

Depuis 15 ans j'exerce la fonction de Formateur instructeur pour la filière des technologies d'extinctions lié à la maintenance

selon le code du travail , les normes européennes , réglements de sécurité et les régles de l'assurance (APSAD).

Anime les stages de vérificateurs extincteurs , RIA , sprinkleur et IFG plus les journées à thème comme la R4 , R5 , les installations fixes à poudre ( stations de distribution de carburant ).

Préparation et accompagnement aux examens du CAP AVAE (extinteur,ria).

Forme le personnel de la BSPP guyane aux métiers de vérificateurs extincteurs et robinets incendie armés .



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Communication

Pédagogie

Accompagnement

Coaching

Management

Formation