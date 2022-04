Emmanuel PICARD

Diplômé en SHS Psychopathologie et Psychologie Clinique Psychanalytique, je pratique la psychothérapie et la relation d'aide, auprès des jeunes, des adultes, et des couples.

Ma pratique de la psychothérapie est relationnelle et intégrative. Elle encourage la centration sur la relation interpersonnelle. Je prends en compte tous les aspects de la personne (physique, émotionnelle, mentale, existentielle, spirituelle).

Dans les séances, je privilégie une posture de «relation» plutôt que de «neutralité bienveillante». Dans une attitude faite de respect et de confiance dans les dispositions propres à chacun, tout au long de sa vie. Cest une posture qui engage le patient/client et le thérapeute.

Je remarque que lorsque la personne peut exprimer dans une relation concrète, éprouvée, ce qu'elle ressent, ce qui le pèse, le blesse ou l'a blessé, meurtri, ... des résiliences profondes peuvent s'opérer. Pour une (re)construction consciente.

Envisager une (re)conversion personnelle et/ou professionnelle ? Vivre pleinement sa vie ? ... Tout commence, peut-être, par cette simple question : "Qu'est-ce que tu veux, vraiment ?"



Choisir de travailler sur soi est un signe de vitalité, de maturité, dune envie de renaître, avec un regard renouvelé sur la vie. Pour un accomplissement de soi.



https://www.picardemmanuel.com/