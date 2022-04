Emmanuel PICARD

Cher(e) Viadeonaute,



Mon parcours professionnel m'a amené à occuper des fonctions commerciales opérationnelles et managériales tant au sein d'entreprises appartenant à des grands groupes agroalimentaires qu'au sein de PME et ce, au service d'une clientèle principalement GMS (à Marque et en MDD).



Depuis 2008, j'apprécie d'avoir une responsabilité commerciale qui s'est élargie à d'autres marchés (RHD et Industrie notamment).



Je me tiens à la disposition de chacun pour partager mon expérience.





Dans cette perspective,



A bientôt,



Emmanuel



Mes compétences :

Agroalimentaire

Négociation

Management

Développement commercial