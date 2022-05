Thierry SIMON

Un parcours professionnel, qui à évolué entre management et négociation,sur les marchés GMS et RHF.

Depuis septembre 2008,j'occupe la fonction de directeur régional au sein de LACTALIS FROMAGES.



Ma mission consiste à développer le business et les hommes dont j'ai la responsabilité,je m'y emploie de mon mieux et j'y trouve de grandes satisfactions.



Depuis août 2008 Directeur Régional Sud LACTALIS FROMAGES



(01/2008- 08/2008) Chef de vente LACTALIS FROMAGES



(2002-2007) Chef de Région GMS GALBANI FRANCE



(1984-2002) DANONE PRODUITS LAITIERS FRAIS



(1990-2002) Chef de Vente Régional GMS DANONE



(1987-1990) Chef de vente RHD DANONE



(1984-1990) Chef de secteur DANONE Restauration



(1980-1984) Chef de rayon Géant CASINO



Mes compétences :

Management

Vente

Management d'équipe

Agroalimentaire

Négociation

Produits frais