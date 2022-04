Emmanuel PIERRE

Ouvert à de nouvelles opportunités et en poste de chargé de clientèle/chef de projets depuis 9 ans.

Secteur niche dans les travaux de signalétiques muséographiques et évènementiels.

( Impression grand formats , supports rigides, sérigraphie, transfert sérigraphique, pochoirs, adhésifs, etc.)



Principaux clients : Musée Picasso, Paris Musées, Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Musée des Arts décoratifs, RMN Grand Palais, Centre Pompidou , Cinémathèque , Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Musée d'Orsay, Le Louvre.



Principaux chantiers récents : Musée des Arts décoratif exposition "Dior couturier du rêve" ; Musée Yves Saint Laurent ; Musée du Quai Branly Jacques Chirac exposition "Les Forêts natales" ; Cinémathèque exposition "Gosciny" ; Musée Picasso "1937" ; Paris Musées "Salle des esquisses" au Petit Palais et "Folies en tête" à la Maison Victor Hugo.