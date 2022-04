Emmanuel PILLET

Avec un parcours centré sur l'aménagement et l'agencement de magasins, je peux apporter aujourd'hui toute mon expertise technique. La coordination, et la conduite de travaux pour la réalisation de vos projets en tant que contractant général sont mes atouts. Ma capacité d'adaptation me permet de répondre à un éventail large de clientèle proposant ainsi des prestations allant de la maîtrise d'oeuvre de conception à la réalisation clé en main.



Mes compétences :

Conduite de réunion

Étude de prix

Conduite de chantier

Microsoft PowerPoint

Leadership

Microsoft Office

Management opérationnel

Microsoft Word

Microsoft Excel

AutoCAD

Gestion de projet

Rédaction

Ordonnancement

Planification de projet