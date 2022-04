Emmanuel PIOGER

Directeur général délégué, je suis un homme de challenge, mon métier est ma passion, doté d'une forte capacité d'investissement ; mon moteur, la réussite de mes équipes.



La mise en continuité successive de mes expériences professionnelles, m’a permis de parfaire mes compétences pour assurer la performance d'un réseau d'agences immobilières et d’un service de 25 collaborateurs. Elaboration des budgets de fonctionnement, formation interne, animation et management de l’équipe commerciale, création d, outils de communication, mais aussi de pilotage, jusqu'en septembre2012 .Depuis le 1er Septembre 2012, j'ai réorienté ma carrière vers un autre défi. En effet je m'occupe depuis cette date de la création du service commercial de CHARTRES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (SEM), vente et location de programmes neufs mis en œuvre par la ville de Chartres et aussi depuis le 1/06/2013 de la direction opérationnelle de cette structure.



Pour moi transmettre notre savoir est un élément important de mon processus professionnel, c'est pour cela que je suis intervenu comme consultant à la CCI de St NAZAIRE(44) et de NANTES (44) afin de préparer la relève de nos conseillers commerciaux en immobilier au titre de CQP ou BTS Pro IMMO.



Membre jusqu’à mes 40 ans de la TABLE RONDE (St NAZAIRE-LA BAULE), j’ai adopté sa devise qui s’adapte si bien à toutes les circonstances, « LES TROIS A », Adopte (Les méthodes des anciens), Adapte (si possible au monde actuel), Améliore (Apporte ta pierre à l’édifice…..), Ancien membre du BNI d' Orléans. Membre fondateur avec 11 hommes d'une grande valeur humaine, du Club 41 New Orléans. Passionné par le monde équestre, cavalier, cette discipline est canalisatrice d'énergie et très démonstratrice de la justesse des consignes données!!!!.







