Emmanuel PLUMAS

Plénisphère est un cabinet d’audit, de conseil et de formation dont l’expertise est d’accompagner et de former les encadrants et leurs équipes. Nous aidons les parties prenantes (personnes, services, entreprises, associations) à redevenir acteurs dans leur environnement professionnel, à leur juste niveau de responsabilité et à partir des talents et des ressources individuels et collectifs.



Plus particulièrement, Plénisphère intervient dans la co-construction de solutions face à des problèmes relatifs aux :

- Positionnement et/ou posture professionnelle en tant qu’employé, manager, dirigeant d’entreprise ou d’association, porteur de projet de création d’entreprise, travailleur indépendant ou libéral.

- Pratiques managériales

- L’identification et le déploiement de la stratégie surtout d’un point de vue humain et organisationnel.

- Interactions humaines en entreprise : améliorer les performances individuelles et de l’organisation ainsi que le bien-être au travail.

- Mise en œuvre d’actions RH et managériales telles qu’évaluations, comités de carrières.

Nos interventions prennent la forme de séminaires, ateliers, formations, accompagnements individuels et collectifs.



Nous basons notre approche sur une démarche systémique intégrant un cadre de référence pluridisciplinaire et non dogmatique. Nous travaillons à partir de combinaisons d’outils propres à Plénisphère, dont certains sont notre création et adaptés à nos pratiques.

Nous privilégions l’impact de nos interventions, que nous vérifions dans la durée dans le cadre d’un suivi à moyen terme.



Co-créateur et co-gérant de Plénisphère, je suis particulièrement en charge de la stratégie, ainsi que du développement (processus, outils et techniques d’intervention). Je suis également responsable administratif et financier.

J’interviens également en animation ou co-animation auprès des clients de Plénisphère en étant référent sur les thématiques propres à l’identification et au déploiement de stratégies d’entreprise.



Mes compétences :

Business Plan

Pédagogie

Contrôle de gestion

Gestion financière

Animation de formations

Formation

Formation professionnelle continue

Management

Coaching

Stratégie

Accompagnement