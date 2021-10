-J'anime des FORMATIONS sur les thèmes suivant "TECHNIQUES de COMMUNICATION"","GESTION DU STRESS", "GESTION DES CONFLITS", "DYNAMIQUE DE GROUPE"," ANIMATION DE REUNION", "L' IMPROVISATION Théâtrale"...(www.forma-coach.com)



-Je suis COACH certifié l'UNION FORMATION et travaille auprés de dirigeants, seniors, étudiants, ados, demandeurs d'emplois...

En collectif pour des COACHING d'EQUIPE.



- Egalement Chargé de relation entreprise pour le Maison de l'Emploi Sud Périgord depuis 2007, mes missions : médiation et conseil en entreprises, négociation de contrats, animation territoriale, accompagnement aux créateurs d'entreprises, animation de tables rondes.



-Plus de 10 ans d'expérience dans le management de projets techniques,artistiques,éducatifs auprès de groupes dadultes, d'étudiants, de salariés, de dirigeants d'entreprise ou d'association.



J'interviens comme formateur en structures éducatives, culturelles,médicales,et en entreprise.



-Formé aux techniques dexpression et de créativité au sein de différentes écoles de théâtre et de cinéma, je participe à de nombreux spectacles comme metteur en scène, animateur,artiste et des réalisations audiovisuelles.

J'ai par exemple travaillé comme comédien avec le réalisateur Britannique Peter Watkins(pour les cinéphiles!).



-J'anime sur demande des conférences, forums, salon d'entrepreneur, débats publics.



-Je suis organisateur-partenaire de l' école de coaching "Lunion Formation" en conseillant cette formation certifiante dans la région Aquitaine en particulier aux professionnels de la relation d'aide, aux formateurs, aux travailleurs sociaux.



-Je pratique le théâtre et les arts martiaux type Qi-Kong.

Je suis l'un des coordonnateurs du tout nouveau festival de cinéma Franco-Britannique de Bergerac

"My BeautifulFestival" www.mybeautifulfestival.com



A bientôt!



Xavier VANDERHAEGEN

Formations&Coaching

Tel : 06 22 48 26 52

Mail : xavierplanet@hotmail.com

SITE : www.xavier-vanderhaegen.fr



Mes compétences :

Dynamique de groupe

Gestion du stress

Conférencier

Théâtre

Animateur

Développement personnel

Improvisation

Coaching d'équipe

Indépendant

Développement durable