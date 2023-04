Jean-Marc PEREMARTI

Formateur-Consultant spécialisé en Management, Négociation, Techniques de Vente, Développement Personnel: J'exerce en Profession Libérale.



Aprés une carrière dans la Grande Distribution, commencée en 1980, comme Responsable de Centres de Profits (Groupe RADAR), j'ai entamé un parcours dans la Formation et le Conseil.



D'abord pour le Groupe CODEC-UNA en tant que Responsable de la Formation (organisme de formation AFCC, membre du GARF ESSONNE), puis à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux en tant que Responsable du secteur Grande Distribution-Commerce Moderne (1985-1991)

Des collaborations actives pour des créations, transformations et agrandissements de points de ventes (C.LECLERC-INTERMARCHE-CASTORAMA-LEROY MERLIN et bien d' autres...), de la formation professionnelle continue tous secteurs confondus, sur tout le territoire national.

Pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux j'ai crée en 1987, l'ICFA (Institut Consulaire des Formations Alternées) école à BAC+2 spécialisée tout d'abord en grande distribution.

De nombreuses collaborations, pour le CTIFL (Centre Interprofessionnel des Fruits et Légumes) et pour le CIDIL (Centre Interprofessionnel des Industries Laitières).

------

En 1991, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte en tant que Consultant.(créations des cabinets OSMOSE-CONSEIL 1991 et FORCEAM 1997).

Spécialisé en Management, Négociation et Techniques de Vente j'interviens pour:

- les PME-PMI* de:Services-Restauration-Immobilier-Aéronautique-Intérim-Santé-Assurances-Crédits...

- le secteur Hygiène et Propreté,(ONET SERVICES Atlantique-DE RICHEBOURG-Sténi-Groupe France Domotique...)

- les acteurs de la GD,(AUCHAN-CARREFOUR-C.LECLERC-INTERMARCHE-ATAC-SYSTEME.U-CASTORAMA-BRICOMARCHE-LEROY MERLIN-FNAC...)

- le secteur Agro-Alimentaire (Groupe Nestlé, BONGRAIN, 3A,...)

- l'accompagnement de commerciaux, de cadres, sur le terrain et en face à face.

- les organismes consulaires, écoles supérieures de commerce, écoles d'ingénieurs et Université,(de Bac +4 à MASTER 2) et organismes de formation, pour ce qui concerne les techniques de Vente, de Négociation, le Management (Rh, stratégique, opérationnel, situationnel, de conflits et d'équipe, de force de Vente...).



*Pour les PME-PMI, les Grands Comptes, mon activité formation se déroule en intra/inter entreprise et en Séminaires Résidentiels, en France comme à l'étranger (Algérie, Tunisie...)



Plus de 4000 personnes en formation continue et conseil, m'ont fait confiance à ce jour !



Enfin, membre fondateur de la Chambre Syndicale des Formateurs et Formateurs-Consultants d'Aquitaine en 2002 (C.S.F.C: représentation de l'ensemble des professionnels de la formation pour la région aquitaine), j'en ai assumé la Présidence de 2003 à 2005.

Aujourd'hui, j'ai coeur à mettre en place avec une équipe de professionnels, l'antenne régionale aquitaine SYCFI (Syndicat des Consultants Formateurs Indépendants) sur Bordeaux, pour laquelle j'ai la responsabilité de la "Professionnalisation"



Mes compétences :

Technique de vente

Négociation

Management

Recrutement

RH

Développement personnel

Communication

Conseil

Coaching

Grande Distribution

Leadership

Vente

Tutorat