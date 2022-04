Emmanuel PODEVIN

Compétences clés :



Spécialiste des filières agroalimentaires, vins, spiritueux et grande consommation.

Élaborer et piloter des stratégies de développement marketing et commercial.

Concevoir et mettre en œuvre la stratégie communication. Multicanal.

Manager des équipes. Transversalité et reporting.

Expertise de la Grande Distribution généraliste et sélective. Réseau des dirigeants.

Développer des Stratégies d'achats. Négocier les grands comptes (côté fabricant et distributeur).

Créer, innover et lancer des marques et produits.

Passionné de de produits biologiques et développement durable.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Stratégie commerciale

Stratégie de communication

Négociation commerciale

Développement durable

Lancement de produits

Agroalimentaire

Produits de grande consommation