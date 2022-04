Emmanuel POTDEVIN

Je suis conseil en propriété industrielle, mandataire auprès de l'Office européen des brevets et associé.



http://www.llr.fr



Ingénieur IDN (devenue Ecole Centrale de Lille), j'ai débuté en 1992 dans la propriété industrielle.



J'assiste nos clients en matière de brevet, principalement en mécanique, électronique et nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment pour les opérations suivants:



- stratégie de protection

- recherches de brevetabilité

- rédactions et dépôts en France et à l'étranger (Europe, Etats-Unis, Japon, etc.)

- suivi des procédures

- formation et suivi des oppositions

- contrats de licence

- recherches et opinions en matière de validité et de liberté d'exploitation à l'égard des brevets des concurrents

- valorisation comptable des portefeuilles de brevets

- litiges en contrefaçon (en attaque ou en défense)

- veille technologique et concurrentielle



J'ai également des activités d'enseignement:

- à l'INPI

- à l'epi-CEIPI, et

- à l'Ecole centrale de Lille



Mes compétences :

Innovation

Cosmétiques

Automobile

Médical