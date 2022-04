Emmanuel POIRIER

Co-fondateur de la société ADVANSEE. ADVANSEE est concepteur de solutions en électronique embarquée et en informatique industrielle.

Nous développons notamment des matériels et des logiciels dédiés à l'acquisition et à l'analyse d'images 2D et 3D.

Nouvelles caméras 2015:

- BEECAM, outil "tout terrain" de capture d'images (fixes ou videos) et de comptage; dédié en particulier aux études et analyses agronomiques.

- STERSEE, caméra 3D disposant de capacités de traitements à bord.



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Informatique industrielle

Microcontroleur