Jean-Francois LAHELLEC

Fort d’une expérience de plus de 25 années dans le domaine de l'informatique, j’ai été amené à évoluer sur des missions en étude et développement, gestion de projet, formation et assistance. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'orienter vers la formation pour adultes.



Désireux de mettre à profit mon professionnalisme et mon expertise au service de futurs stagiaires, je m’adapte aisément aux environnements rencontrés. Motivé et très investi dans mon activité, je fais preuve de dynamisme ce qui me permet de mener à bien les projets de formation qui me sont confiés.



Mes compétences :

Oracle

ITIL

SAP

Microsoft SharePoint

MySQL

Edifact

Apache

PHP

Animation de formations

Développement logiciel

Programmation orientée objet

Gestion de projet

Support technique

Webmaster

Microsoft Windows

Java 2 Enterprise Edition

UNIX

SQL

Microsoft Project

Linux

JavaScript

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML

Git

EDI

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server

Apache Subversion

Adobe Photoshop