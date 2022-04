Frédérique PIRO

Mon parcours

Après un grand nombre d'années passées en entreprise dans le monde de l'informatique, je suis devenue professeur de Hatha-Yoga en 2014 après quatre années de formation auprès de Jean-Yves Deffobis, formateur de professeurs de Yoga de l’Institut Français de Yoga. J’ai depuis continué à me former en post formation de professeur de Yoga, toujours avec Jean-Yves Deffobis, mais j’ai également suivi un cursus de formation dans le domaine du Yoga du Son auprès de Patrick Torre et dans le domaine du Gong avec Navjeet Singh. Dans ce dernier domaine, j’ai obtenu le titre de Medecin’Gong Player et donne régulièrement des bains de Gong à l’Espace Floréal. Mon activité principale est et reste cependant l’enseignement du Yoga.