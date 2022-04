Emmanuel POIRRIER

Qualifié d’une formation initiale en développement et récemment d’une formation complémentaire en réseaux informatiques et télécommunications, je suis motivé, rigoureux et autonome.

J’ai réalisé au CHU de Besançon, une mission de deux mois, au cours de laquelle j’ai activement participé à la mise en place de la téléphonie sous IP. Cette mission sur matériel Alcatel m’a notamment permis de maîtriser l’interface graphique 4760, la configuration de profil et l’enregistrement de DECT.

Ayant un bon contacte relationnel, je suis patient et à l’écoute active des utilisateurs.



Mes compétences :

Conformité

Continuité de service

Contrôler

Informatiques

Microsoft accès

Réseaux informatiques

Télécommunications