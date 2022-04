Emmanuel POLET

De formation technique (bac +3), j'ai commencé mon parcours professionnel par l'enseignement des mathématiques et de l'informatique (VSN au Cameroun pendant 2 années).

J'ai été IT Manager au sein d'une entreprise internationale pendant 11 ans. J'érais responsable du bon fonctionnement, de l'évolution et de la sécurité des installations informatiques (serveurs et postes de travail).

Je gérai le budget informatique et étais force de proposition pour l'évolution des systèmes d'information.

Je suis actuellement ingénieur réseau au musée des Confluences à Lyon.



Mes compétences :

Microsoft Access

Cisco Certified Network Associate

Linux

Administration réseaux

Gestion de projet

Adobe Flash

Sécurité

Virtualisation

Netasq

Administration Windows 2008

Formation informatique