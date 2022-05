Lionel BANAND

C'est mon parcours plutôt atypique qui me permet aujourd'hui de savoir précisément ce que je veux faire.



Ma formation en informatique m'a apporté des compétences en matière de conception, développement, recherche et développement, nouvelles technologies etc...

Ma formation en STAPS (sciences techniques des activités physiques et sportives) m'a apporté une certaine ouverture d'esprit, une nouvelle façon d'approcher les problématiques et un goût particulier pour l'apprentissage, l'enseignement et donc la transmission de connaissances.



Mon projet personnel est de pouvoir utiliser ces compétences de façon complémentaire. Comment me direz vous ?

j'aime développer et concevoir, mais aussi faire profiter aux autres de mon expérience. L'écriture de différents rapports et documents destinés à l'enseignement peut être une piste.



Mais le domaine qui m'attire le plus est les jeux vidéo. Je fais un véritable parallèle entre ces derniers et l'apprentissage.

En effet, à mon sens, pour pouvoir utiliser un logiciel ou un jeu vidéo, il faut que l'utilisateur soit totalement immergé dans le monde que l'on souhaite lui faire découvrir.

Les questions qui se posent alors sont, comment lui donner accès aux différentes possibilités offertes par le logiciel, de façon progressive tout en le rendant acteur et en lui donnant une certaine liberté?

C'est ici que pour moi se recoupe l'enseignement et les jeux vidéos.



Il faut apprendre au joueur à se déplacer, s'habituer au monde nouveau qui lui est proposé, de façon progressive, en dosant la difficulté et l'environnement.



Ceci m'amène à m'intéresser de façon plus spécifique au Gameplay, domaine dans lequel j'aimerais m'investir.



Mes compétences :

Conception

Android

Ipad

Iphone

Recherche et développement

Objective C

UML

POO

Musique

C / C++

Unity 3D

Java

ObjectiveC