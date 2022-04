Emmanuel POTIER

Fondé en 1985 à Orléans, la société CASADEI-JUNG met au service de ses clients son expérience et son savoir-faire acquis auprès de plus de 600 références institutionnelles : Collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, centres hospitaliers et établissements médico-sociaux, entreprises commerciales, aménageurs et promoteurs immobiliers, compagnies d’assurance, banques, professions libérales et particuliers.