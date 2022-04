Emmanuel POTIER

Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des achats dans un environnement international avec une expatriation de plus de 5 ans à Hong Kong. Connaissance des achats directs et indirects et de la sous-traitance de prestations achats. Double formation : diplôme d’ingénieur et mastère marketing.



