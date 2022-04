Emmanuel POULAIN

FACILITATEUR & CONSEIL en travaux.

Je suis là pour vous accompagner et vous apporter des solutions optimales et des chiffrages précis sur l’ensemble des corps de métier du bâtiment.



VOUS AVEZ DES PROJETS POUR VOTRE HABITAT ?

RENOVATION, AGRANDISSEMENT, ECONOMIES D'ENERGIE...

Je peux vous aider à les réaliser. C'est un service gratuit et sans engagement.



Faire appel à un courtier en travaux de La Maison Des Travaux c'est :

- Un interlocuteur unique qui recherche pour vous le meilleur rapport délai / qualité / prix

- Un réseau de professionnels rigoureusement sélectionnés adhérant à notre Charte Qualité

Travaux

- Un accompagnement pour un projet mené en toute sérénité

- Bénéficier d'avantages exclusifs et de tarifs préférentiels grâce à la Carte Avantages



Pour apporter un service clé en main, je suis entouré aussi bien d’architectes, de dessinateurs que d’entreprises de bâtiment de toute taille.



Mes domaines d'intervention pour les particuliers & les professionnels :

Travaux d'intérieur

Carrelage / Chauffage / Electricité / Peinture / Salle de bains / Plomberie / Rénovation maison / Cuisine / Décoration / Fenêtres d’atelier / Murs et cloisons / Menuiserie / Ebénisterie / Sols et parquets / Maintien des seniors à domicile / …



Travaux d'extérieur

Fenêtres / Toiture / Terrassement / Charpente / Maçonnerie / Ravalement / Démolition / Etanchéité / Construction de maison / Espaces Verts / Piscine / …



Agrandissement

Extension / Aménagement de combles / Véranda / Surélévation / Garage / …



Rénovation énergétique

Isolation maison / Panneaux solaires / Géothermie / Récupération des eaux de pluie / …



Commerce / Café / Restaurant / Hôtel / Bureau / Entrepôt / Cabinet médical / …



Vous comptez faire des travaux dans les mois à venir, mon agence est basée à La Garenne-Colombes, au carrefour de Bois-Colombes, Courbevoie et Nanterre.



RENCONTRONS-NOUS !



Mes compétences :

Marketing digital

Recommandations stratégiques

Conseil

Rénovation immobilière