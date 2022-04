Emmanuel POUPON

Ingénieur Arts & Métiers - Auditeur ICA QSE (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001)

Conseil - Audit - Formation sur les Systèmes de Management, les organisations et leur optimisation



J'ai fondé ma structure pour exercer en indépendant comme conseil, audit et formation pour apporter mon aide et ma disponibilité aux entreprises (essentiellement les PME, mais aussi les grands groupes) ayant des besoins sur leur Système de Management par la Qualité-Sécurité-Environnement, ou les outils associés d'amélioration, intégrant ceux du Lean, et plus généralement sur leur organisation même. C'est un virage après presque 20 ans comme salarié, dont plus de 10 ans comme Responsable Qualité (et Environnement, le plus souvent), avec mise en place ou développement de systèmes d'organisation basé sur ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 ou ISO15189.

Je suis sur Lyon, et j'interviens le plus souvent en Rhône-Alpes; Franche-Comté, Bourgogne, Auvergne mais aussi jusque dans le Centre, en Basse Normandie, ...

Le siège est basé dans un village du Jura, à partir duquel je suis aussi totalement mobile : autoroute, gare TGV ou même aéroport sont proches (Lyon, Dole, Lons, Dijon, Chalon, Besançon...).



