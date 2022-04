Emmanuel POUZIN

Le design est une activité intellectuelle incontournable qui dépasse le simple service. Il s'intègre dès l'origine de toute démarche pour répondre au mieux à une demande devenue plus globale et plus exigeante, tant en terme de coût que d'intelligence industrielle.



Manager sur de nombreux projets industriels d'envergure en tant que Design Manager de Collection De Dietrich et fort de douze années d'expériences significatives dans la création, je manie au quotidien le délicat mariage de l'esthétique et de la contrainte industrielle au sein d'équipes aux profils hétérogènes. Entreprenant, créa-réactif, je suis conscient que la création doit émerger dans la contrainte maîtrisée. Je sais provoquer une démarche adaptée et pertinente, cadre structurel indispensable permettant l'harmonisation des flux fonctionnels du produit. Dans le domaine de l'électroménager, j'ai su développer de vraies compétences dans le management et la prise de décision calculée en explorant les mécanismes précis du processus d'innovation.



A la recherche de nouveaux challenges, mon but est d'épanouir ma curiosité technique et créative au service du meilleur produit, des intérêts économiques et de l'utilisateur.



Mes compétences :

Painter

Unigraphics NX 6

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Rhino3d

Keyshot 3.0

designer

puériculture

sport

design

création

ergonomie