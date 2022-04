Emmanuel PYOT

Professeur de piano et de guitare au parcours et aux méthodes atypiques, je forme des élèves et les accompagne dans leur projets de composition, à travers lesquels j’enseigne l’instrument et la notion d’enfant libre dans le jeu.

J’ai par exemple accompagné une élève à créer un album de compositions au piano, type impressionniste, en improvisant avec elle au piano. Aujourd’hui elle vient de mettre en ligne ses compositions.

Je compose et j’écris pour des chanteurs, auteurs, et le produit sur mes propre créations ou comme accompagnateur de chanteurs et chanteuses.



Mes compétences :

Therapeute et musicothérapie

Coaching professionnel