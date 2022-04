Emmanuel QUERRU

Successivement Chargé d'Etudes Marketing (1998-2001) et Responsable des Ventes en agence France Télécom sur le marché des professionnels (2001-2005), j'occupe actuellement le poste

de RESPONSABLE MARKETING DIRECT auprès de la Direction Marketing Home Grand Public– FRANCE TELECOM.



Mes fonctions sont les suivantes :

> Elaborer et conduire le Plan Marketing Relationnel France pour les marchés du fixe et de l’Internet pro (print, online et

télémarketing)

> Définir la stratégie de sollicitation clients, proposer des objectifs, budgétiser et suivre les objectifs

> Mettre en œuvre les campagnes de marketing direct print : commande et validation des cibles clients, sélection et

brief des agences de création, choix des messages, argumentaires et visuels, définition du planning de production, validations

juridiques, présentation au réseau commercial

> Suivre et faire le reporting des résultats et du budget Marketing Direct Print

> Définir les indicateurs de suivi et de bilan des campagnes de Marketing Direct



Ma formation initiale est une parcours d'AES (Administration Economique et Sociale) de l'Université de Paris XII, cursus juridico économique que j'ai mené jusqu'à un DESS (1994).



Cette formation initiale a été complétée par différentes formations, en particulier diplomantes :

2000 Statistiques et Marketing – I.S.M.

1999 Techniques d’études de marché et sondages – S.N.E.

1998 Formation de Mercatique-Commerce : « Etude de marché et veille stratégique » - C.N.A.M.



Mes compétences :

Chef de produit

Développement

Développement durable

Développement économique

Droit

Juridique

Marketing

Professionnels

ventes