Emmanuel R

Venant du milieu "Free" , EmmanuelR, Dj parisien bien connu de la scène underground parisienne depuis plusieurs années (So Underground Sound), decide de s'attaquer au "monde du clubbing" en 2005 en créant, avec Reem-k le collectif "N.F.T.G," il participe aussi activement au mouvement en organisant ou co-organisant de nombreux evenements (UP, ElectrOpus, Red Carpet, Make Art, After MPP, After SounD, After Aloha) Résident depuis plus de 3 ans sur WAFradio.com. En 2010 il crée la "NouvelR", avec Waner (fondateur de la "WAF Radio"), qui a pour but de réunir le monde des clubbeurs a celui des teufeurs (c'est un peu l'evolution d'NFTG), la "RavEvolution Air" est le plus belle exemple de concrétisation du projet. Il est encore à l'heure actuel un fervent défenseur du support vinyle. Il investie maintenant la production avec son groupe "Panam Underground Life Project" (page dispo sur M.M.C.) // Dès 2008 il rentre en temps que Régisseur dans le milieu théâtrale attaché à la Grande Comedie (Paris), il est aussi le régisseur principal de Lamine Lezghad en tournée !



Mes compétences :

Microsoft Project

MMC

Régisseur

Waf