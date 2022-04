Emmanuel Radermacher,

je suis gérant d’une société dans le domaine automobile (entretien vente de véhicules particulier )

J’ai créer ce centre auto en 2014 en partant de rien mis à part une feuille et un crayon ,donc pas vraiment facile,aujourd’hui en 2018 ma société à générer environs 50/100 de plus en CA.

Je suis assez heureux des résultats d’aujourd’hui.

A ce jour je veux changer d’orientation et me former dans l’immobilier, reprendre ou créer une agence.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

AutoDesk