Sebastien BEAUVAIS

-Je débute a l'âge de 16 ans âpres un passé scolaire très chaotiques où j'avais des difficultés pour suivre les cours (manque d'intérêt de l'enseignement supérieur) je commence a m'intéresser à l'époque a l'artisanat ou plus précisément a la charcuterie traiteur marche très porteur car manger et un besoin vital pour tous le monde.



-Finalement je me rends compte que les grandes surfaces mangent petit à petit les petits artisans et je décide de me tourner vers d'autres métiers tels le gardiennage, la manutention dans une entreprise de chrome et la fonction de commerciale démarcheur où je me suis bien défendu malgré un manque de formation professionnelle approfondie.



-Voyant que j'avais acquis la capacité pour m'intégrer très rapidement dans un nouveau domaine je me lance le défi de passer mon CAP cuisinier en un an (au lieu de deux ans normalement) et contre toutes attentes de mes proches je décroche mon diplôme et rafle en même temps le premier prix du concours de cuisine des logis de France et obtiens la médaille d'or au concours un des meilleurs apprenti de France.







