Emmanuel RAHER

A 41 ans, je suis un professionnel du développement international des PME du secteur des biens de consommation. M’exprimant en français, en allemand et en anglais, mes affaires m’ont conduit et mis en relation avec des partenaires présents sur les cinq continents. En Europe, principalement, que je connais bien grâce aux responsabilités (commercial, marketing, gestion de filiale) qui m’y ont été confiées depuis une quinzaine d'années dans les domaines de l’équipement de la personne, des nouvelles technologies et dernièrement du jouet.



Mes compétences :

PME

Marketing opérationnel

Management

Développement international

Produits de grande consommation

Business planning

Négociation commerciale