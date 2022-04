Emmanuel RAOULT

Actuellement je m'occupe des audits incendie sur les sites courrier, en collaboration avec notre assureur, pour la gestion du risque incendie ,ainsi que de la mise en place des solutions techniques dans un contexte financier acceptable.

je suis également expert technique auprés du COFRAC depuis 2005 pour l'accréditation des entreprises, dans le cadre des "etudes de sureté des installations de produits explosifs"

juillet 2007 a janvier 2011 en poste comme Responsable Sécurité Protection et Gardiennage a la Direction Tecchnique du Courrier GROUPE LA POSTE

en charge de mettre en place les plans de sécurisation des centre de tri.

-Assistance a Maitrise d'Ouvrage

-Management des societés prestataires mettant en place la sécurisation des sites

- SUIVI de Chantiers

-gestion des projets,...





.avril 2005 juillet 2007 Responsable audit et formation division sureté GROUPE DIRICKX



.juillet 2002 à avril 2005 Délégué Régional Ouest et Responsable de la filiére lutte contre la malveillance du CNPP Prise en charge pour la région ouest de la France de l’ensemble des activités du Centre National de Prévention et de Protection (audit,AMO,formation,…)

. janvier2001 à juin 2002 Responsable de la filiére lutte contre la malveillance au C.N.P.P (centre national de prévention et de protection) à Vernon (27).Agent de sécurité défense titulaire

. Mars 98 à decembre 2000 Chef de Produit Malveillance au C.N.P.P.



. Août 96 à Mars 98 Chef de Produits sécurité incendie / sauvetage au C.N.P.P.



. Nov 94 à Août 96 Responsable Sécurité logistique / chargé d’affaires dans une société intervenant dans les milieux nucléairesSpécialisé sur les chantiers mobiles K1



Mes compétences :

Audit

Formation

MALVEILLANCE

Sécurité

Sécurité incendie

Sureté