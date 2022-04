Emmanuel RASQUERO

Formation : Les objectifs visés sont l'investissement et l'implication des apprenants au travers de projets informatiques concrets, menés de bout en bout en interaction avec le(s) client(s), joués par les personnels pédagogiques. Dans ce cadre, les supports (cours et TP) fournissent les apports théoriques et les socles de connaissances nécessaires à la mise en œuvre de cet objectif. Ce premier objectif vise également à préparer les publics au marché de l'emploi, non seulement par l'usage de technologies en demande, mais aussi par une posture et une attitude facilitant écoute, adaptation et réactivité aux réalités du monde de l'entreprise.





Support technologique : C#, ASP.NET, EntityFramework...



Mes compétences :

TALEND Open Studio

Systèmes d'information

Business intelligence

Technicien informatique

Conception

Ergonomie

Php

Microsoft .NET

Entity Framework

HTML 5

JavaScript

CSS 3

Merise

MVC

JQuery

Conception UML

C#