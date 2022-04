Emmanuel RATEL

Sans emploi depuis trop longtemps, je recherche un poste en usinage (tourneur/fraiseur conventionnelle et numérique).





Je viens de finir ma formation qualifiante de niveau 5 de fraiseur à l'Afpa de Liévin, et j'avais précédemment fait celle de tourneur.

Il est vrai que pour l'instant je n'ai aucune expérience dans ce métier, mais je ne demande qu’à travailler pour approfondir & apprendre de nouvelle chose sur ce métier.

Je suis motivé, autonome, ponctuel, j'ai un bon relationnelle, et m'intègre assez facilement a une équipe.

Je possède le permis et un véhicule disponible.

Je serais heureux d'approfondir ceci au cours d'un entretien.

Me tenant à votre disposition.