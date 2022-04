Emmanuel RAVIER

Né en 1963 à Brazzaville au Congo, marié et père de deux enfants.

J'incorpore à 19 ans une unité de parachutiste d’infanterie de marine et se trouve très vite confronté aux situations d’urgence sur de nombreux théâtres d’opération à travers le monde.

Quittant l’armée en 1997, j'intègre une célèbre société développant des logiciels de maintenance pour navires et flotte, Sir Joseph Isherwood en Angleterre.

Début 1999, je rejoint l’équipe des Constructions Mécaniques de Normandie où je suis chargé de développer la branche grande plaisance. Je devient le directeur de la division yacht et sortent alors quatre magnifiques unités : Bermie, Heloval, Lady Barbaretta et Attimo. Suit alors le 58 m Netanya livré en 2007.

En 2005, directeur commercial et marketing du chantier naval ATB + capitaine d’armement de ce chantier et gestion pour le compte de son actionnaire l’ensemble de la flotte, la gestion des équipages, l’entretien des yachts et toutes les opérations de charter et de brokerage.

Je prends mon indépendance en 2008 et crée RVR International.



