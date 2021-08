Dante BERTELLI

Si vous recherchez John RAMBO, ou un mytho, parano, mégalo, « fils de web », n’allez pas plus loin.

Par contre, si vous recherchez un professionnel de la sûreté, expérimenté, moralement solide, fiable, discret et efficace, avec une connaissance affirmée de la sûreté et des hommes en Afrique, au diapason d’une réalité africaine en constante évolution et s'adaptant parfaitement aux contextes variés du continent, là, je vous intéresserai, sans aucun doute !

Après avoir fait mes humanités dans les Troupes de Marine et Aéroportées, pour « le bien du service et le succès des armes de la France », j'ai continué à faire ce que je savais faire: SERVIR.

Différemment. Ailleurs. Mais sans reniement aucun !

D'un passé riche en évènements et expériences, je ne regrette rien, résolument tourné vers l'avenir !

Expatrié en Afrique depuis 1994, j'ai effectué un premier parcours au profit de compagnies pétrolières (1994/2008 : Gabon Shell - Cameroun Exxon – Tchad Exxon – Gabon Shell)

Puis un « break » d’un an au service achats d'une compagnie forestière au Gabon pour profiter de ma famille « en live ». Important la famille !



24 février 2009 : création d’une structure de Conseil/Audit en sûreté et Assistance administrative/logistique à Port-Gentil (Gabon) : "J.D Services". Toujours active.

Nouvelle aventure sur une nouvelle piste de la vie, qui démarrait et ne nourrissait pas encore son homme: "Il faut laisser le temps au temps !" disais-je !



Alors j'ai ressorti mon paquetage et retour sur le terrain pour une nouvelle mission : responsable sûreté d’une compagnie pétrolière, Addax Petroleum Gabon.

Création et mise en place d’un service de sûreté, de procédures, consignes : recrutement, formation et gestion des personnels, conseil en sûreté et aussi dans d'autres et différents domaines. Le travail que l’on aime et recherche: bâtir, créer un bel outil ! Pas toujours récompensé, mais quand on a la Foi...!!! On avance, droit devant, avec un coup d’œil dans le rétro (au cas où) de temps en temps !

Puis ma fonction a évolué: de Responsable de sites en brousse, je suis passé Coordinateur de Sûreté avec pour charge l'ensemble de la sûreté du client (Zone urbaine et brousse). Belle mission mais.... ! Et là, constat : une fois de plus, le plus dur n'est pas de "monter" un service de sécurité mais de créer une véritable "culture sûreté" dans une entreprise !

Du travail d’apôtre, un véritable sacerdoce !!! Mais la foi était de la partie.

A/c de Mars 2013 jusqu'à Novembre 2013 : nouveau virage, nouvelle route: Directeur des Opérations chez "SAFE & CO" à Port-Gentil.

Novembre 2013: conseil et gestion de la sûreté..



Le temps passe, certes, mais toujours autant de projets ! Plus que jamais.

Toujours prêt et disponible pour une nouvelle mission, un nouveau challenge.

La fin est encore lointaine: le mouvement c’est la vie et "Créer, c’est vivre deux fois" (Saint-Exupéry).



Besoin de mes services ? Je suis disponible !





===================================================



JD Services

 Conseil/Audit en Sûreté au profit d’entreprises et/ou particuliers.

 Assistance diverse : Logistique – Administrative – Autre.

 Plans de sûreté de sites privés, industriels et administratifs.

 Plans de sûreté pour protection/évacuation de personnels.

 Contrat de surveillance et suivi de la sûreté.

 Sous-traitance au Gabon de missions de sûreté ou autres.

Courriel : jds.gabon@gmail.com

Tél. : 00 241 07984698



Mes compétences :

Bonne connaissance de l'Internet

Gestion du risque