Franck BERTELLI

COMPETENCES EN GESTION DE PROJETS PLURISDISCIPLINAIRES



- Définition de la stratégie industrielle des produits et emballages grand import et MDD.

- Missions transversales au niveau des équipes achats, logistique, marques propres et produits.

- Animation de prestataires extérieurs (Laboratoires, agences de création, designers, fournisseurs et fabricants d’emballages).

- Expérience sur l’ensemble de la supply-chain, de la conception du produit à sa commercialisation et SAV.