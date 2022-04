Emmanuel REBOUL

• 2 ans d’expérience en tant que Directeur de Programme pour piloter la transformation et la modernisation d’une collectivité territoriale

• 18 mois d’expérience en tant que responsable du pôle projet IT (Budget DSI 30M€)

• 4 ans d’expérience en tant que responsable d’agence - Business & Decision PACA - sur l’ensemble des processus delivery, commerce, RH et finances

• 15 ans d’expérience dans le domaine de la Data Intelligence pour la mise en place de solution de pilotage de la performance sur des activités de gouvernance de prestations, de pilotage de projet ou de conseil.



Mes compétences :

Business Intelligence

Secteur public

Management

Data warehousing

Conseil

MOA

Gestion de la performance

Gestion de projet

Décisionnel