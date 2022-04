Depuis 2002, nous réalisons des formaconseils en project management et nous sommes facilitateurs d’équipes projets avec restitution par carte mentale et conceptuelle.

Par notre aisance en pensée visuelle, nous formaconseillons en carte mentale depuis 2015.



Suite logique de nos actions de conseils et de formations, depuis 2010, nous créons, programmons des outils liés au temps, à l’organisation et au management visuel sur Microsoft Excel, Project et Access :

Simogramme (Simochart / man-machine chart), ordonnancement, planification, aide à la décision, etc.



Notre objectif est d'aider les personnes à être plus à l'aise, plus autonome dans leur quotidien de travail en optimisant leur organisation. Nous adaptons donc les outils bureautiques et nous mettons en place des réflexes de management.



Nos connaissances de l’industrie, du secteur du jeu vidéo, de la robotique de loisir, de l’enseignement et du service permettent une créativité accrue dans la recherche de solutions.



Voici des références que nous remercions de leur confiance :

Alstom, Lisi Aerospace, AwaBot / Robopolis, Arkane-Studios, Sanofi Pasteur MSD, INRA, SNCF, Cerise et Potiron, Groupe Aries, ESIA 3D / Bellecour Ecole D’Art, Les Universités De Lyon, Bureau Veritas, Phoenix Interactive, CCI Villefranche, Infogrames / Atari, Sciences-U, Maison Du café, Farnell Electronics, Agence Du Développement Economique de la Loire, Pépinière d’entreprises innovantes Axone, Pob-Technology, Mobile Interactions Group, Lyon Game, Gamagora, Idrac, Mistic Software, Les Gobelins Annecy, TNT Express, Ouaps, Ressources et Changement, Université Lyon 1 Service Innovation Conception et Accompagnent pour la Pédagogie (iCAP), MixConcept, ADNucleis, Planète Robots, Secrétaire Général aux Affaires Régionales (SGAR), Bandaï-Namco, Enseignants de plusieurs lycées en Auvergne-Rhône-Alpes.



Emmanuel REGIS, viadeo@eveillenvol.com

linkedin.com/in/emmanuel-regis-0a58801

https://www.instagram.com/eveillenvol/

https://www.facebook.com/eveillenvol/



Mes compétences :

Gestion de projet

Project Management

Team Management