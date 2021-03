Renaud TOURNIER

► 8 ans d'études pour me perfectionner et évoluer positivement en CPGE TSI, DUT Informatique, L3 Informatique, LP Multimédia, DUCCI1&2 et Master 2 CIM, des stages en entreprise, des projets complets, des projets tuteurés, et des défis forment ce que je suis aujourd'hui.



► Polyvalence des compétences : Infographie, Informatique, Graphisme, Chef de projets, Photographie... Je m'adapte à toute demande dans mes domaines de compétences afin d'exploiter au mieux le travail à effectuer.



► Mon sérieux, ma rigueur, ma réflexion, ma persévérance et ma passion du travail dans tout ce que j'entreprends décrivent les atouts de ma personnalité en entreprise.



Actuellement :

Graphic Designer & Project Manager pour la société Croquetteland



Expertises :

• Infographie,

• Emailing,

• Partenariats,

• Netlinking

• Graphisme

• Formateur

• Administration Réseau

• Maintenance Informatique

• Gestion CMS Wordpress (Administration, Gestion de contenu, Extensions)

• Référencement naturel

• Community Management



Points forts :

• Méthodologie et réflexion,

• Communication & Graphisme

• Pédagogie



Précédemment :

Infographiste (Livre sur l'Arménie : biographies, philatélie, célébrités...)

Photographe bénévole (Tilllate.com, Weemove.com)



Spécialités :

Maîtrise des CMS Wordpress, Joomla, Drupal, Spip...

Maîtrise des outils d'infographie (Adobe Creative Suite)

Maitrise des outils bureautiques

Maîtrise globale des outils Google

Bases de Données MySQL

Maîtrise des outils d'intégration Web XHTML, CSS3



Mes compétences :

Infographiste

Graphisme

Web

Internet

Photographie

Webmarketing/E marketing

Maintenance informatique

Rédaction web

Community Management

Marketing

Social Media

Project manager

Print

SEO