Après un parcours scolaire dans le domaine du Génie Electrique et différents stages chez Schneider Electric, j'occupe actuellement un poste d'ingénieur développement en électronique de puissance chez Schneider Electric à Pacy sur Eure.



Mon but est principalement d'acquérir de l'expérience dans ce domaine afin d'évoluer plus tard vers du management ou de la gestion de projet.



Spécialisations : Électronique, électrotechnique, l'électronique de puissance, l'automatisme, les télécommunications.



Mes compétences :

Électrotechnique

Electronique

Electrical Engineering

Power Electronics

robot design

Team Management

Solidworks

Simulink

Project Management

PSPICE

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Assembly Lines

Analogue Electronics