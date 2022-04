Emmanuel REGNIER

Thèse de médecine en 2000

capacité d'angiologie en 2005

le traitement des varicosités au laser m'a conduit à élargir l'application de ce laser au visage, notamment dans le traitement de la couperose. Avec cette expérience, j'ai obtenu le diplôme de médecine morphologique et anti-âge de paris 13 en 2007 et pratique cette discipline avec un immense plaisir.

je suis également membre de l' AFME et de la SOFMAA

j'ai mis en ligne un site internet qui décrit mes champs d'activités: dr-regnier.fr



Mes compétences :

Esthetique

Laser

Médecine

Médecine esthétique

Mésothérapie

Nutrition

Radiofréquence