Arnaud PERRIN

De formation biomédicale bac+5, j'ai exercé différentes fonctions allant du biomédical en secteur public, en passant par chef de projet en informatique et télémédecine, puis ingénieur d'application en échographie avec une spécialisation en connectivité et technologies de l'information (protocole dicom, réseaux d'images, solutions d'impression, ...)

J'occupe actuellement le poste de Product Clinical Specialist avec une implication particulière dans le développement d'un système échographique.

Fort d'expériences en marketing, avant et après-vente, j'ai pu apprécier les différentes facettes de la relation clientèle : conseiller technique, support informatique, lien privilégié entre la technique et la clinique; j'ai réalisé qu'une bonne relation clientèle passait par une grande disponibilité et tenait à l'importance de la qualité du service apportée au client.



Mes compétences :

échographie

cardiologie

chef de projet

marketing

dicom

Product management

Product development

Clinical trials

ultrasons

médecin

informatique

technico-commercial

service