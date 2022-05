Louis-Nicolas VALLAS

*depuis Janvier 2018

Secrétaire Général chez Plant Advanced Technologies PAT à Vandœuvre-lès-Nancy.



*depuis Mai 2014

Contrôleur de Gestion chez Plant Advanced Technologies PAT à Vandœuvre-lès-Nancy.



*Juillet 2011-Janvier 2012

Assistant au Contrôleur de Gestion chez GRTgaz à Nancy (54).



* Novembre 2009-Novembre 2010

Gestionnaire de budget au C.N.R.S. à Vandœuvre-lès-Nancy (54).

Pôle Budget de la direction régionale du Centre-Est. Rassembler les données juridiques, comptable et financières prévues pour justifier les différents projets avancés par le C.N.R.S., Tableaux de bord, suivi d'indicateurs. connaissance droit, comptabilité générale publique, réglementation financière.





* Janvier-Avril 2008

Mission chez Saint Gobain PAM à Foug (54).

Réorganisation du service approvisionnement et du magasin général afin d’optimiser les stocks. Mise en place de commandes automatiques via S.A.P. Adaptation des méthodes de travail pour les gestionnaires de stock, approvisionneurs, magasiniers, réceptionnistes, inventoristes au nouvel outil. Mise en concordance des flux achats avec la production, la maintenance, les RH.



* Mars-Décembre 2007

Formateur SAP (MM) chez Saint Gobain PAM à Pont-à-Mousson (54).

Participation au Projet S.A.P 2007 module Achats & Stocks (MM) :

Ecriture et réalisations des scénarios de recettes.

Réalisation des supports de formation et mise en place de la formation en concertation avec les experts internes S.A.P.- Cana et consultants externes Unilog et Sopra.

Dispense de la formation à un auditoire très hétérogène dans ses capacités ou ses attentes, adaptation et amélioration constante des techniques d’animation et des actions de formation.

Aide au démarrage des utilisateurs et écriture du manuel utilisateur pour le module MM (Achat-Stock).



* Mai-Août 2006

Assistant chez Premier Image S.A. à Genève (Suisse).

Entreprise d’import-export de produits de luxe.

-branche L.A.T.R., Les Accessoires Travel Retail, vente aux Duty-Free des accessoires Lacoste ainsi que du mobilier de présentation. Développement de l’entreprise et création de catalogues interactifs de prix et d’articles et présentation de l’entreprise (logo).

-branche transport chez Yeaper transitaire. Assistant à l’envoi de marchandises.



* Septembre-Décembre 2004

Assistant chef de projet chez CTM Evénement -Groupe CARAT- à Courbevoie (92). Entreprise d'organisation d'événements, de séminaires et congrès. Responsabilité de la logistique des transferts des participants ainsi que des roomings pour Séminaires Pfizer et Microsoft. Recherche et organisation d'événements.



* Juillet-Août 2003

Stage à la SNVB -Groupe CIC- à Nancy (54). Attaché au service client.



* Août 2002

Coursier de Rédaction à l'Est Républicain à Houdemont (54).



* Juillet 2002

Stage à la Fiduciaire de l'Est à Metz (57). Attaché au service comptable.



Mes compétences :

Organisation

Réactivité

Sens du contact