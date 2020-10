Nicolas MANGIN

Fort de plus de 10 ans d’expériences dans le monde de la production informatique, mes missions, initialement techniques, ont ensuite évoluées vers des missions de conseils et de conduite de projet dans des environnements et sur des projets hétérogènes.



Mes compétences :

Agile Development

Chef de projet

Developpeur

Test Driven Development

ALM

TFS 2012

Avant vente

Microsoft .NET

Team Foundation Server

Conduite de projet

Direction de projet

Management

Gestion de la relation client

ITSM

IT Strategy

Consulting

C#

Architecture

Leadership

TDD

Software design

Scrum

Project management

SOA

Software

Directeur projet

Transformation digitale