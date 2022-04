Celine BARTEMENT

J'ai commencé ma carrière chez Adecco en tant que responsable de recrutement pendant 5 ans sur de nombreux secteurs d'activité (vente, commerce, restauration, bureau d'etudes, informatique, industrie, téléservices, tertiaire et evenementiel), avant d'occuper le poste d'attachée commerciale durant 3 ans sur une agence specialisée vente, commerce, téleservices et tertiaire

En juillet 2011, je suis passée à de nouvelles responsabilités en devenant Chargée de developpement Candidat Intérimaire sur le secteur de la Lorraine et de ses 26 agences Adecco.

Depuis octobre 2012, suite au rapprochement Adia/Adecco, j'occupe le poste de Responsable Métier Zone Lorraine.

De retour de congés maternité, je souhaite accèder à de nouvelles fonctions et c'est ainsi que je suis depuis la mi septembre directrice de l'agence Adecco de Toul.



Mes compétences :

Efficacité