Emmanuel REIGNOUX

Je travaille actuellement dans le secteur bancaire et exerce un emploi plutôt administratif. Malgré un parcours et une formation commerciale, je souhaite continuer ma carrière dans le domaine administratif ( banques, assurances, autres le cas échéant). Localisation sur le poitou charentes et mobile géographiquement (POITIERS, NIORT, LA ROCHELLE...). Je souhaite mettre en application mes connaissances techniques et technologiques au service d'un réseau.(Animation et conseils)



Mes compétences :

Dynamique et surtout honnete

Adaptation facile

Efficacité Rapidité

Esprit d'équipe

Ouverture aux autres

Informatique