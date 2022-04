Fabienne SORRENTINO

Le cabinet d'expertise médico légal du docteur JM Desenclos, est un cabinet réalisant des expertises pour des assurances, des entités gouvernementales et régionales, ainsi que pour des acteurs majeurs de la gestion des risques médicaux.

Assistante du médecin expert, je participe au bon fonctionnement administratif du cabinet, et gère le planning des convocations, ainsi que le planning jumelé des médecins intervenants en qualité d'experts , ou de médecins de recours. J'assure la relation avec les tribunaux, les avocats, et la SHAM.



Mes compétences :

Galileo

Polyvalence et capacité d'adaptation

Rigueur dans le travail

Esprit d'équipe

Amadeus

Sabre

Pack office

autonomie

Empathie

commercial

diplomatie

Customer Relationship Management

confidentialité et discrétion